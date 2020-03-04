أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 4-3-2020.. "البلدي" يصل لـ39 جنيهًا

أسعار بورصة الدواجن اليوم





واصلت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 4-3 2020 استقرارها عند نفس معدلات الأسعار المعلنة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدواجن من المزرعة 26 جنيها، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 30- 32 جنيها للكيلو حسب المنطقة، مشيرًا إلى أن الأسعار فى الأسواق مستقرة.









وسجل سعر الدواجن البلدى من المزرعة بـ32 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين37-39 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين 10-11 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل إلى 36.5 جنيه للكرتونة وتباع للمستهلك 40-42 جنيها.







