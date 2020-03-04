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ضغوطات على الجنايني للترشح ضد مرتضي منصور

الأربعاء 04/مارس/2020 - 12:26 م
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بوابة الفجر
هاني عصام
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يحاول بعض المقربين من عمروالجنايني رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم إقناعه بخوض انتخابات نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.


الجنايني لازال في حالة حيرة ومتردد بشأن هذا الأمر ولم يحسم موقفه بشكل نهائي بعد.


رئيس اللجنة المؤقتة لازال متردد بسبب خوفه من الانتقادات والهجوم من جانب رئيس نادي الزمالك وقلقه من عدم نجاحه في الانتخابات وهو ما جعله يؤجل الإعلان عن قراره النهائي.


وتوترت العلاقة بين الجنايني ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خلال الفترة الماضية ودخلت لنفق مظلم.
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