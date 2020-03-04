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ليفربول يزاحم برشلونة على ضم نجم فالنسيا

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:21 ص
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فيران توريس
فيران توريس
عبد القادر عرابي
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ليفربول الإنجليزي دخل في سباق التعاقد مع الإسباني فيران توريس، جناح نادي فالنسيا في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت التقارير، أن ليفربول دخل قائمة المهتمين بالتعاقد مع اللاعب صاحب الـ20 عاماً، والذي يعد من أبرز المواهب الشابة في كرة القدم الإسبانية.

ويعد فريق برشلونة الإسباني هو أبرز المهتمين بضم توريس في فترة الإنتقالات الصيفية، لذلك من المتوقع أن يدخل الفريقان في منافسة شديدة لضم اللاعب..

ويتعين على الفريقان دفع مبلغ 100 مليون يورو لضمه، وهي قيمة الشرط الجزائي الموجودة في تعاقده مع الخفافيش.

يذكر أن ليفربول مرتبط أيضاً بضم الإنجليزي جادون سانشو، والألماني تيمو فيرنر، وذلك لتدعيم خط هجوم ليفربول في المستقبل.
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