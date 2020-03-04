عبدالمجيد عبدالله يفاجئ جمهوره بغلق حسابه على "تويتر" بعد الإساءة له

أقدم الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله على غلق حسابه الشخصي بموقع التغريدات "تويتر"، صباح اليوم الأربعاء، وأرجح المُغردين أن ذلك بسبب نشوب "مشادات كلامية" مع بعض متابعيه.





ووفقا لمغردين جاءت بداية الجدل حول الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله ، بعد مشادة كلامية بينه وبين أحد متابعيه العراقيين، أمس الثلاثاء، عندما كتب له الأخير: "يا شيخ معليش راح تبقون أقزام قدام الأغاني العراقية"، ومع دفع عبدالمجيد عبدالله للرد "وأنت تبقى قزم قدام خشمي مع حبي للأغاني العراقية وجمالها. المقارنة فنظرك فقط. أغنيتنا من أجمل لأجمل".





وقال عبدالمجيد عبدالله : "إنك توصل لمستوى يسمعوك فيه البنات ويعطوك الشهادة إنك تعبر عن ما بداخلهم هذا طموح كثير".





وبالرغم من اعتذار عبدالمجيد عبدالله عن كلامه "الجارح" للبعض، على حد قوله، بسبب عبارات له وصفها البعض بأنها "غير لائقة"، إلا أن حدة الجدل لم تتوقف.





ويتابع حساب الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله عبر تويتر حوالي 3 ملايين شخص، منذ أن تم تدشينه في ديسمبر عام 2011.



