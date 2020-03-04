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أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 4-3-2020 في الأسواق المحلية

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:14 ص
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بوابة الفجر
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واصلت أسعار اللحوم استقرارها في السوق المحلى خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4-3-2020، استقرارا بمحلات الجزارة بالقاهرة، وذلك طبقاً لما جاء بشعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة حيث شهدت أسعار اللحوم تراجعاً كبيراً بالفترة الأخيرة بعد ماوجه وزير التموين بعض الإنذارات لضبط أسعار اللحوم في السوق.

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 4-3-2020 

سجل سعر اللحوم الكندوز بين 110 - 130 جنيها للكيلو، وسعر اللحم المفروم من 100-130 جنيها ،السجق 100-125 جنيها، وتراوحت اسعار البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها، وأسعار البرجر البلدى بين 100-125 جنيها، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 120 و حتى 145جنيها، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها.



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