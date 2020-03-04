برلماني يطالب بنقل مزارع الطيور خارج الكتل السكنية

أعلن رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، عن تقديمه طلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى وزير الزراعة، بشأن نقل مزارع الدواجن للظهير الصحراوي، بعيدا عن أماكن التجمعات السكنية، وذلك لتفادي احتمالية نقل بعض الأمراض الفيروسية نتيجة تواجدها وسط الكتلة السكنية، على أن يتم تنفيذ الخطة التي شرعت فيها الوزارة من قبل بشأن هذه الخطوة التي تهدف للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، في ظل انتشار العديد من الفيروسات.





وأوضح تمراز، في بيان له اليوم الأربعاء: أن نقل المزارع للظهير الصحراوي سيكون وفقا لآليات حديثة، على أن يتم اتباع الأساليب الحديثة في التصميم، وتضمينها إمكانيات وآليات من شأنها التصدي لأي فيروس أو مرض قد يظهر بشكل مفاجئ، على أن يتم مراعاة صغار المربيين في طرح الأراضي ومنحهم مساعدات تمويلية لضمان استدامة عملهم وتوفير فرص عمل لهم، ومنحهم فرصة للتوسع في المستقبل.





وأشار إلى أن هذه الخطوة تستوجب وجود اعتمادات مالية خاصة لضمان تحقيق الهدف المنشود، لافتا إلى أن هناك تشريع يقضي بعدم نقل وتداول الطيور الحية، وهذا الأمر يتطلب التوسع في إنشاء المجازر الآلية في مختلف القرى والمراكز، كما يتم اتباع الأسلوب العلمي في عمليات الذبح، ونشر ثقافة عدم نقل الطيور الحية، وتداولها بين المحافظات.



