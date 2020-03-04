مؤشر سوق البحرين المالي يخسر 18.7 نقاط مع بداية الجلسة





سوق البحرين المالى





إستهل سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 1.14% خاسرا 18.74 نقطة ليصل إلى مستوى 1619.22 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار ، وجرت تداولات بسوق البحرين المالي بحجم 4.5 مليون سهم بقيمة 1.7 مليون دينار.





وقاد التراجع بسوق البحرين المالي اليوم، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 77.77% بضغوط هبوط البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.91%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.64%، مصرف السلام البحرين بنسبة 2.02%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.48% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 2.86% ، كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.44% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.44%.



