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مؤشر سوق البحرين المالي يخسر 18.7 نقاط مع بداية الجلسة
الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:12 ص
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نيفين سمير
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سوق البحرين المالى
إستهل سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 1.14% خاسرا 18.74 نقطة ليصل إلى مستوى 1619.22 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار ، وجرت تداولات بسوق البحرين المالي بحجم 4.5 مليون سهم بقيمة 1.7 مليون دينار.
وقاد التراجع بسوق البحرين المالي اليوم، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 77.77% بضغوط هبوط البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.91%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.64%، مصرف السلام البحرين بنسبة 2.02%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.48% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 2.86% ، كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.44% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.44%.
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