هدية غير متوقعة من رئيس أوزباكستان لشيخ الأزهر

أهدى رئيس جمهورية أوزباكستان، فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مخطوطًا طبق الأصل من كتاب "الهداية"، للفقيه برهان الدين الميرغناني، وهي من نسخة مخطوطة نادرة توجد في خزانة المصادر التابعة للأكاديمية الإسلامية الدولية بأوزباكستان، سلم إياها الدكتور رستم قاسيموف، مستشار رئيس أوزباكستان.





يذكر أن برهان الدين الميرغناني، ولد بمرغينان عام ١١٢٣م وتوفي بسمرقند عام ١٩١٧م، ويُعد كتابه "الهداية" أحد المصادر الرئيسية في الفقه الحنفي، وقد ترجم إلى الفارسية والإنجليزية والأوزبكية والروسية ولغات أخرى.



