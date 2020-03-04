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هدية غير متوقعة من رئيس أوزباكستان لشيخ الأزهر

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:14 ص
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بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أهدى رئيس جمهورية أوزباكستان، فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مخطوطًا طبق الأصل من كتاب "الهداية"، للفقيه برهان الدين الميرغناني، وهي من نسخة مخطوطة نادرة توجد في خزانة المصادر التابعة للأكاديمية الإسلامية الدولية بأوزباكستان، سلم إياها الدكتور رستم قاسيموف، مستشار رئيس أوزباكستان.

يذكر أن برهان الدين الميرغناني، ولد بمرغينان عام ١١٢٣م وتوفي بسمرقند عام ١٩١٧م، ويُعد كتابه "الهداية" أحد المصادر الرئيسية في الفقه الحنفي، وقد ترجم إلى الفارسية والإنجليزية والأوزبكية والروسية ولغات أخرى. 

جاء هذا الإهداء خلال مشاركة الإمام الأكبر في المؤتمر العلمي «الإمام أبو منصور الماتريدي والتعاليم الماتريدية: التاريخ والحاضر» والذي يعقد على مدار ثلاثة أيام من 3 إلى 5 مارس 2020، بمدينة سمرقند بأوزباكستان، ويناقش تحليل سيرة الماتريدي وآثاره العلمية، والآراء والأفكار المرتبطة بتاريخ تطور علم الكلام في عهده، وبحث تطور المدرسة الماتريدية، وأهمية تراث الإمام الماتريدي وأتباعه في حل القضايا الملحة في العصر الحالي.
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