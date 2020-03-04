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جزيرة هوكايدو اليابانية تبلغ عن ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا
الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:07 ص
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مـحــمد حســــــــــين
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أعلنت جزيرة هوكايدو في شمال اليابان اكتشاف ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 82 حالة في المقاطعة.
وقالت المقاطعة على موقعها على الإنترنت، إن الحالات الجديدة تشمل جميعها رجل واحد في الخمسينيات واثنان في الستينات، حسبما أوردت وكالة "رويترز".
تمثل جزيرة هوكايدو أكبر عدد من الإصابات بين مقاطعات اليابان.
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