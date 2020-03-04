متضمنا الإنجازات.. نقيب المحامين يعلن برنامجه الإنتخابي الجديد

أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، عن برنامجه الانتخابي تحت عنوان "بالمحاماة أفتخر وبالمحامين أنتصر"، مستعرضا خلاله أبرز الإنجازات التي تحققت خلال دورة مجلس النقابة 2015 – 2019.





واستعرض البرنامج الإنجازات في الملفات المهنية، على رأسها: تعديل قانون المحاماة، صد غزو خريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات، زيادة سقف العلاج، زيادة مدخرات النقابة، زيادة المعاشات 3 مرات، إنشاء مبنى النقابة الجديد، وضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة في أرض النقابة بالسادس من أكتوبر، سداد كافة المديونات على نادي جليم بالإسكندرية، إستعادة مجموعة كبيرة من الأراضي التي سحبت، طرح 10 الأف وحدة سكنية للأعضاء، الإنتهاء من المدينة السكنية للمحامين بأكتوبر.



