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مؤشر سوق دبي المالي يهبط بنسبة 1.18% بمستهل تعاملات اليوم

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:08 ص
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سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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إستهل سوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.81% خاسرا 45.79 نقطة ليصل إلى مستوى 2490.45 نقطة، بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها البنوك والعقارات ، وبلغت أحجام التداول بسوق دبي المالي اليوم علي عدد 41.5 مليون سهم محققة ما قيمته 40.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 687 صفقة لعدد 29 سهما، وارتفعت 5 أسهم، وانخفض 20 سهما، واستقرت 5 أسهم.
 
 
وتراجعت 5 قطاعات بسوق دبي المالي اليوم ، وجاء على رأسها قطاع النقل بنسبة 3.32%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 3.25%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.14%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.79%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.68%،  فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.31%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.08%.
 
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي المالي ،  سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.91%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 2.69%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 9.84%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 4.35%، فيما تصدر سهم شركة العربية للطيران قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 7.2 مليون ورقة بقيمة 9.3 مليون درهم.
 
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