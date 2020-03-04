ألف خسارة على الرجولة.. كيف تعامل نجوم الفن مع أزمة ياسمين عبد العزيز وشقيقها؟

أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال الساعات القليلة الماضية، حالة واسعة من الجدل وذلك بعدما اشتعلت الأزمة بينها وبين شقيقها وائل عبد العزيز والذي هاجمها أمس عبر مواقع التواصل الإجتماعي وفتح النار على علاقتها بالممثل الشاب أحمد العوضي.



وتحولت هذه المحنة التي وقعت ياسمين في شباكها إلى منحة يسودها الحب والمساندة والدعم الكامل من قبل بعض الفنانين والإعلاميين الذين اعترضوا بشدة على طريقة شقيقها في التحدث عنها أمام الجميع.



فنانون وإعلاميون يدعمون ياسمين عبد العزيز



وعلقت الفنانة إيناس عز الدين على ماقاله شقيق ياسمين ونشرت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقالت: يا ترى مين دفعتلك و لا وعدتك بدور علشان تنهش وتقطع في لحم اختك، اطلع قول ما تخبيش و اوعي تأخر علينا فقرة الساحر، قصدي فقرة الاكونت كان متهكر ومسروق.



كما استنكر الفنان محمد محمود عبد العزيز ما حدث ونشر مقطع فيديو له وعلق قائلًا: ألف خسارة على الرجولة لما لأخ يتكلم عن أخته كده.. ياسمين بـ١٠٠٠ راجل (اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا)".



وقالت الممثلة الشابة منى فاروق عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: عيب عليك لما تعمل في أختك ياسمين عبد العزيز كدة .. أنا أتمنيت إنها تكون أختي في يوم من الأيام من كتر ما هي أرجل منك.. أنت مش راجل.



كما حرصت الإعلامية ريهام سعيد على دعم ومساندة ياسمين وقالت: مصر كلها حبتك أكتر يامحترمة ياجدعة معلش الضربات بتجيلك من القريبين بس ربنا عوضك خير.



من أين بدأت الأزمة؟



وبدأت القصة منذ احتفال ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها وانتشار مجموعة من الصور لها وبرفقتها العوضي في كل الصور، الأمر الذي أثار تساؤلات رواد التواصل الاجتماعي والجمهور، وظل الطرفان يتجاهلان كل الشائعات التي تكتب عنهما.



شقيق ياسمين يفجر قصة حبهما ويخرجها للنور



وفوجئ الجمهور برسالة صادمة كتبها وائل شقيق ياسمين عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتب فيها ما يلي "بصى يا ياسمين يا عبد العزيز يا أختى، أنا معاكى وفى ضهرك من وأنتى صغيرة شيلت مشاكل كتيًر بسببك من وأنتى عيلة صغيرة، بداية من مشاكلك مع الشاعر وبرادة وأنتى عارفة إن أنا أتأذيت فيها إزاى وقضية الشغالات مؤخرًا غير قضية الضرب اللى كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة اللى لبستيها التورتة فى وشها".



وأضاف شقيق ياسمين: "وقفت جمبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك فى كل موقف صعب مر عليكى ونسيت حياتى ونفسى عشانك وبقى كل همى أنا ووالدتك، إنك تكبرى وتبقى نجمة فى مجالك، سيبنالك اختياراتك كلها لنفسك ووفقنالك على معظم قراراتك وكنت الوحيد اللى ساندتك ووقفت جنبك فى طلاقك، لكن هنهرتل وتروحى تعرفى واحد أصغر منك بـ10 سنين لا من سنك وتتصورى صور مالهاش أى لازمة على حساب سمعتك وسمعتنا، لا ومحدش هيسمح، من أمتى وإحنا بنعمل أعياد ميلاد وتنزل على السوشيال ميديا، من أمتى الناس بتجيب فى سيرتنا؟ ونقعد نتعاكس على السوشيال ميديا؟.



وتابع وائل: "ومع ذلك حياتك وأنتى حرة فيها، أنا هتكلم على الشق اللى يخصنى، أنتى مقاطعة كل العيلة عشان تعملى اللى على مزاجك، إحنا دلواقتى وعايزين نفهم العلاقة دى إيه ورايحة على فين".



واختتم: "أما بالنسبة للأخ اللى ماشى وراكى فى كل حتة وشايفك البيضة الدهب اللى هتفقسله كل يوم.. أحب أقولك يا راجل لما تيجى تدخل بيت تدخله من بابه يا راجل!! وتقعد مع رجالة البيت!!.. دى الأصول وده الاحترام.. وطبعًا لأنك عارف أنك مرفوض رافضًا باتًا فاعمرك ما هتعمل ده ومعندكش غير طريق الشمال اللى أنت سالكه من سنين مع بنات الناس!!.. أنا من رأيى كفاية عليك البطولة اللى أخدتها والعربية المرسيدس الهدية، وتركز فى شغلك وتسيبنا فى حالنا لأن طول عمرنا فى حالنا ومحدش سامع عننا حاجة وملوش لازمة جو الصور والمعاكسات ده وأنا مبخفش من تهديد حد".



ياسمين عبد العزيز والعوضي يعلنان حبهما



وبعد الهجوم القاسي من شقيقها، أعلنا الثنائي عن حبهما على الملأ عبر صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعي وعلقا بكلمة واحدة وهي "بحبك".



شقيق ياسمين يحذف رسالته



وقام وائل بحذف رسالته وهجومه الشديد على شقيقته الفنانة من حسابه الرسمي بموقع الفيسبوك وذلك بعدما أثار ضجة كبيرة بين صفوف جمهورها.



