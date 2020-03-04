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تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:01 ص
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بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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بورصة الكويت

إستهلت بورصة الكويت،  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات بضغوط هبوط 9 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغازوهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.87% خاسرا 45.860 نقطة ليصل إلى مستوى 5846.58 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.87% خاسراً 56.850 نقطة ليصل إلى مستوى 6459.12 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.51% خاسراً 23.920 نقطة ليصل إلى مستوى 4635.06 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.32%، خاسرا 15.140 ليصل إلى مستوى 4751.88 نقطة ، وجرى التداول ببورصة الكويت على عدد 84.3 مليون سهم بقيمة 17.7 مليون دينار كويتى عبر 3913 ألف صفقة.

 
وتراجعت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 3.73%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.13%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.77%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.34%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.13%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.05%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.81%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.73%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.13%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.11%.

 
وجاء سهم "شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بإرتفاع نسبته 15.35%، تليه الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 9.93%، ثم شركة المعادن والصناعات التحويلية بنسبة 9.91%، فيما تصدر سهم "شركة أسمنت الهلال" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة التمدين الاستثمارية بنسبة 9.97%، ثم شركة الوطنية للخدمات البترولية بنسبة 9.63%.
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