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بعد أزمة الطيار.. محمد رمضان في مأزق بعد طرح "انت جدع"

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:01 ص
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انت جدع
انت جدع
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طرح الفنان محمد رمضان مهرجان "انت جدع" منذ أيام عبر موقع "يوتييوب" لتنال متابعات كبيرة تقترب من الـ3 ملايين مشاهدة.

انت جدع محمد رمضان

ووضعت "انت جدع" محمد رمضان في ورطة كبيرة مجددًا، عقب الأزمة القضائية التي تعرض لها مؤخرًا مع الطيار أبو اليسر، الذي قاضاه بسبب تسببه في تركه العمل، وما ترتب عليه.

أزمة انت جدع

وتقاضي نقابة المهن الموسيقية محمد رمضان بعد طرح "انت جدع" لمزاولة شكل من أشكال الموسيقى دون الحصول على إذن من النقابة، برفقة شاكوش وعر كمال.

مشاهدات انت جدع

وتواصل "انت جدع" حصد المشاهدات عبر "يوتيوب" وتتصدر ترند محرك البحث جوجل في أكثر من دولة، لتقترب من الـ3 ملايين مشاهدة.


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