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"مياه دمياط" تناقش آليات التعاون مع مسئولى منظومة الشكاوى الحكومية

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:00 ص
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بوابة الفجر
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استقبل المهندس محمد عسل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، عدداً من مسئولى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، ضم اللواء وليد تمام، والمهندسة معزوزة الهجان، والعميد محمد يسرى، لمناقشة آليات التعاون بين الشركة والمنظومة فى حل شكاوى المواطنين، وسرعة الاستجابة.


وتفقد مسئولو منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، مركز إصدار ومراجعة الفواتير، وقاعة الاجتماعات الرئيسية للشركة، والمعمل المركزى بأقسامه الثلاثة (المعمل العضوى – المعمل البكترلوجى البيولوجى – المعمل الكيماوى غير العضوى).


وأشاد اللواء وليد تمام، مدير المتابعة الميدانية بمنظومة الشكاوى الحكومية بجهود الشركة القابضة وشركاتها التابعة فى الاستجابة لشكاوى المواطنين، مشيراً إلى  أن شركة دمياط لديها تجربة فريدة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى واهتمامها بالتطوير على مستوى بناء القدرات والاهتمام بالتدريب والعنصر البشرى واستغلال الموارد المتاحة.
 
من جانبه أكد المهندس محمد عسل، على أهمية دور منظومة الشكاوى الحكومية فى فتح قنوات اتصال فعالة مع المواطنين، ودورها فى المتابعة المستمرة والتأكد من حل شكاواهم، مشيراً إلى أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى برئاسة المهندس ممدوح رسلان، وشركاتها التابعة، تولى أهمية لسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وتضعها ضمن معايير تقييم أداء الشركات، وأحد أهدافها الاستراتيجية، لتقديم خدمات متميزة للعملاء.


وأضاف: أن الشركة حرصت على تطوير مراكز خدمة العملاء ومركز إصدار ومراجعة الفواتير، لتسهيل استقبال الشكاوى، حيث يخدم نحو 40% من إجمالى المشتركين فى محافظة دمياط بالكامل بحوالى 100 ألف مشترك، والذى تم تطويره  وتخصيص أماكن لذوى الاحتياجات الخاصة به، بالإضافة إلى تطوير منظومة المتابعة البرلمانية لاستقبال طلبات نواب البرلمان.


واستعرض رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، حجم الشكاوى التى تعاملت معها الشركة العام الماضى 2019، والبالغ عددها  45 ألف شكوى من خلال أكثر من مصدر لتلقى الشكاوى منها الخط الساخن والموقع الالكترونى والواتس آب وتطبيق الهاتف المحمول 125، ومنظومة الشكاوى الحكومية، كما استعرض معدلات ونسب الإنجاز لعددٍ من مشروعات الشركة بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى.


وأضاف، أن إدارة النزاهة بالشركة، تقوم بمتابعة شكاوى المواطنين من خلال اختيار عينة عشوائية من الشكاوى والتأكد من حل الشكاوى، مشيراً إلى أنه خصص ساعتين يومياً للقاء المواطنين لحل الشكاوى الفنية والتجارية.
وفيما يتعلق بجودة المياه، أوضح أنه تم تطوير المعمل المركزى بالشركة، ليحصل على شهادة الأيزو "17025"، ويقوم بكافة الاختبارات العضوية والبكترولوجية لضمان مأمونية مياه الشرب بمختلف مراحل الإنتاج بداية من المآخذ حتى وصولها للمواطن، موضحاً أن المعمل المركزى يعد أحد الدعائم الهامة للحفاظ على جودة المياه، وتم تجهيزه بأحدث الأجهزة ليقوم بدوره فى مراقبة المعامل الفرعية للمحطات.

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