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خلطات لترطيب الشعر الجاف
الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:57 ص
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للحفاظ على شعرك وترطيبه من الجفاف، وخاصة في ظل التقلبات الجوية التي تجتاح البلاد هذه الفترة، إليك هذه الخلطات للحصول على شعر رطب ونااعم:
زيت الزيتون وزيت الجوجوبا والعسل
- ملعقة كبيرة ثوم
- 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
- ملعقة كبيرة زيت جوجوبا
- ملعقة كبيرة عسل
تُخلط المكونات مع بعضها، واتركيها على شعرك لمدة 20 دقيقة.
كرري هذا الماسك كلما شعرت بجفاف شعرك، للحصول على شعر صحي وناعم.
خليط زيت الصبار وبياض البيض
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الصبار
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
- بياض بيضة
تُخلط المكونات مع بعضها البعض، وضعيها على الشعر لمدة 45 دقيقة.
اشطفي شعركِ بالماء الفاتر والشامبو الخاص بكِ.
كرري العملية أكثر من مرة شهريًا.
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