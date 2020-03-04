خلطات لترطيب الشعر الجاف

للحفاظ على شعرك وترطيبه من الجفاف، وخاصة في ظل التقلبات الجوية التي تجتاح البلاد هذه الفترة، إليك هذه الخلطات للحصول على شعر رطب ونااعم:





زيت الزيتون وزيت الجوجوبا والعسل

- ملعقة كبيرة ثوم

- 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

- ملعقة كبيرة زيت جوجوبا

- ملعقة كبيرة عسل

تُخلط المكونات مع بعضها، واتركيها على شعرك لمدة 20 دقيقة.

كرري هذا الماسك كلما شعرت بجفاف شعرك، للحصول على شعر صحي وناعم.





خليط زيت الصبار وبياض البيض

- 2 ملعقة كبيرة من زيت الصبار

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

- بياض بيضة

تُخلط المكونات مع بعضها البعض، وضعيها على الشعر لمدة 45 دقيقة.

اشطفي شعركِ بالماء الفاتر والشامبو الخاص بكِ.

كرري العملية أكثر من مرة شهريًا.