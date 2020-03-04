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جو بايدن يفوز بولاية تكساس في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي

الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:53 ص
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جو بايدن
جو بايدن
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، بفوز المرشح جو بايدن بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية تكساس، محققا انتصارا مهما على بيرني ساندرز منافسه الرئيسي للفوز بترشيح الحزب في المعركة الرئاسية.

                                                                                             

وأشارت استطلاعات وسائل الإعلام الأمريكية، إلى فوز كبير لصالح بايدن في انتخابات "الثلاثاء الكبير" التي شملت 14 ولاية.

 

ومع 228 مندوبا، تمنح تكساس ثاني أكبر عدد مندوبين بعد كاليفورنيا التي لم تظهر نتائجها بعد.

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جو بايدن انتخابات الثلاثاء الكبير الحزب الديمقراطي الثلاثاء الكبير الانتخابات التمهيدية

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