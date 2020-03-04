جهاز الشروق يضبط 22 مُعِدة لمخالفة اشتراطات نقل المخلفات بالمدينة ​





صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأن جهاز المدينة قام بضبط 22 معدة ما بين سيارات قلاب ولوادر لمخالفة اشتراطات نقل المخلفات بالمدينة، موضحاً أنه تم رصد بعض قائدى تلك المعدات بإلقاء المخلفات بالأماكن غير المخصصة، وكذا العمل بدون تصريح، وتسريب الرمال على المحاور والطرق الرئيسية بالمدينة.





وقال المهندس عبدالرءوف الغيطى: تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وإلزامهم برفع مخلفات بكميات مضاعفة لردع قائدى تلك المعدات، وتنفيذ أعمال الرفع من مركز خدمات المدينة 2 بكمية (4750م3).





وأضاف: يهيب جهاز المدينة بقائدى معدات النقل الثقيل بنقل المخلفات إلى الأماكن المخصصة، والالتزام بالضوابط المنظمة لتشغيلهم، مشيراً إلى أنه لن يتم التهاون مع المخالفين فى تطبيق القانون حفاظاً على المظهر الحضارى لمدينة الشروق.



