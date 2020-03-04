Advertisements
Advertisements
Advertisements

جهاز الشروق يضبط 22 مُعِدة لمخالفة اشتراطات نقل المخلفات بالمدينة ​

الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:53 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements

صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأن جهاز المدينة قام بضبط 22 معدة ما بين سيارات قلاب ولوادر لمخالفة اشتراطات نقل المخلفات بالمدينة، موضحاً أنه تم رصد بعض قائدى تلك المعدات بإلقاء المخلفات بالأماكن غير المخصصة، وكذا العمل بدون تصريح، وتسريب الرمال على المحاور والطرق الرئيسية بالمدينة.

وقال المهندس عبدالرءوف الغيطى: تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وإلزامهم برفع مخلفات بكميات مضاعفة لردع قائدى تلك المعدات، وتنفيذ أعمال الرفع من مركز خدمات المدينة 2 بكمية (4750م3).  

وأضاف: يهيب جهاز المدينة بقائدى معدات النقل الثقيل بنقل المخلفات إلى الأماكن المخصصة، والالتزام بالضوابط المنظمة لتشغيلهم، مشيراً إلى أنه لن يتم التهاون مع المخالفين فى تطبيق القانون حفاظاً على المظهر الحضارى لمدينة الشروق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الاسكان جهاز الشروق الشروق الاقتصاد الاسكان الاجتماعي الاسكان اخبار الاسكان اليوم

أخبار تهمك

البدري يستقر على ضم مهاجم الأهلي أمام توجو

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل اكتشاف إصابة سيدة بـ"كورونا" على خطوط الطيران القطرية (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

جريمة فنية .. ستين أشرك لاعباً مصاباً في الكلاسيكو

منذ حوالي 4 ساعات

التفاصيل الكاملة للإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يصدم نجم ريال مدريد على الرغم من تألقه في كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 4 ساعات

طبيب ألماني يزف بشرى سارة حول نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إعدام الإرهابي هشام عشماوي

منذ ساعة

أول تعليق من رونالدو على إصابة والدته الخطيرة

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل| شاهد.. رد فعل ياسمين عبد العزيز على هجوم شقيقها عليها وتهديده أحمد العوضي (صورة)

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضي منصور يوجه رسالة للترجي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

مفاجأة مدوية في عقوبة إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

كلوب ينفعل في وجه صحفي بعد هزيمة ليفربول

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول رد من العوضي على تهديد شقيق ياسمين عبد العزيز له للابتعاد عن أخته

منذ حوالي 5 ساعات

من جديد.. مرتضى منصور يهاجم اتحاد الكرة بسبب الأهلي والزمالك

منذ 43 دقيقة

ننشر أول صورة لهشام عشماوي بزي الإعدام

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

رئيس جهاز الشروق: إضافة إنارة تحذيرية على أعمدة الإنارة قبل المطبات بالطرق الرئيسية

جهاز مدينة الشروق يشُن حملات مكثفة لضبط سيارات النقل المخالفة

رئيس جهاز الشروق: تنفيذ ١٨ قرار سحب واسترداد أراضٍ لم يتم البناء عليها خلال المدة المحددة

جهاز الشروق: تنفيذ 4 قرارات غلق وتشميع بقطع أراضٍ سكنية لمخالفة النشاط السكني بالمدينة

رئيس جهاز مدينة الشروق: استمرار إزالة المخالفات والإشغالات التي تمت بعد قانون التصالح في مخالفات البناء

رئيس جهاز الشروق يشن حملة ليلية مكبرة على المقاهى المخالفة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:51 ص

من جديد.. مرتضى منصور يهاجم اتحاد الكرة بسبب الأهلي والزمالك

عاجل.. أول رد من العوضي على تهديد شقيق ياسمين عبد العزيز له للابتعاد عن أخته

06:45 ص

عاجل| شاهد.. رد فعل ياسمين عبد العزيز على هجوم شقيقها عليها وتهديده أحمد العوضي (صورة)

06:50 ص

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

06:17 م

البدري يستقر على ضم مهاجم الأهلي أمام توجو

09:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status