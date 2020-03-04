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شوبير يكشف تشكيل الزمالك أمام الترجي في الإياب

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:13 ص
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بوابة الفجر
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يستعد الفريق الأول بنادي الزمالك لمواجهة نظيره فريق الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.


وكشف الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي على "أون سبورت إف إم"، عن تشكيل الزمالك الذي سيخوض به اللقاء.

واكد شوبير على أن الزمالك لن يحدث تغييرات كبرى في التشكيلة الاساسية ولكن من المؤكد أن كارتيرون سيلجأ لطريقة دفاعية لتأمين النتيجة وعدم استقبال أي أهداف.

واشار شوبير إلى أن الزمالك سيخوض اللقاء بتشكيل مكون من:


حاري المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم إمام، محمود الونش، محمود علاء، محمد عبد الشافي

خط الوسط: فرجاني ساسي، طارق حامد، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي

خط الهجوم: مصطفى محمد
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