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طريقة إعداد كبسة اللحم بالخضار

الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:53 ص
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بوابة الفجر
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المقادير
- مقادير الكبسة :
أرز بسمتي : 2 كوب (مغسول ومنقوع)
الجزر : 1 حبة (مفروم)
البازيلاء : كوب (مجمدة)
الفلفل الحار : قرن
الفلفل الأخضر : 1 حبة (مفروم)
البصل : 1 حبة (مفروم شرائح)
سمن : 2 ملعقة كبيرة
مرق دجاج : 3 أكواب ونصف
ملح : نصف ملعقة صغيرة
بهار كبسة : ملعقة كبيرة (مطحون)
مكسرات : نصف كوب (محمصة / للتزيين)
- لحم غنم : كيلو (مقطع)
- بهار كبسة : ملعقة كبيرة (حب)
- البصل : 1 حبة (مفروم)
- سمن : ملعقة كبيرة
- ملح : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير
سخني السمن في قدر الضغط وأضيفي اللحم  وقلبي حتى يصبح بني اللون.
أضيفي الملح والبصل والبهارات الحب وقلبي لمدة 3 دقائق.
أغلقي قدر الضغط واتركيه لمدة 40 دقيقة حتى ينضج اللحم.
لتحضير الكبسة: سخني السمن في قدر على نار متوسطة.
أضيفي البصل الشرائح وقلبي لمدة 3 دقائق حتى يطرى.
أضيفي قرن الفلفل الحار دون تقطيع والفلفل الأخضر المفروم والجزر وقلبي لمدة 5 دقائق حتى تذبل المكونات.
أضيفي الملح وبهارات الكبسة والأرز وقلبي لمدة 5 دقائق.
أضيفي اللحم  المسلوق ومرق اللحم والبازيلا واتركي المزيج حتى يغلي.
خففي النار وغطي القدر واتركيه على النار لمدة 25 دقيقة حتى ينضج الأرز ويتشرب المرق.
اسكبي الأرز في طبق التقديم وزينيه بالمكسرات المحمصة وقدميه ساخناً إلى جانب الدقوس أو السلطة حسب الرغبة.
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