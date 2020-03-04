Advertisements
Advertisements
Advertisements

"مياه سوهاج": مد خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة بقيمة 22 مليون جنيه

الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:53 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements


أعلن اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، عن أنه تم الموافقة على  اعتماد مبلغ 22 مليون جنيه لتوصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة من الخدمة بعدة مناطق، مضيفاً أنه تم حصر تلك المناطق والمتمثلة فى الامتدادات العمرانية المستجدة التى لديها موافقات تنظيمية، ولا يوجد بها خطوط مياه أو صرف صحى، وذلك فى إطار الاهتمام بتوصيل خدمات مياه الشرب لجميع المواطنين بسوهاج.


 وأوضح اللواء مهندس محمد بدرى محمد، أنه تمت الموافقة على اعتماد 2.5 مليون جنيه لخدمة المناطق المحرومة من مياه الشرب بقرى مركز سوهاج بطول 5 كم، و 3 ملايين و475 ألف جنيه لخدمة المناطق المحرومة من مياه الشرب ببندر وقرى جهينة، و 4 ملايين  جنيه لخدمة المناطق المحرومة من المياه بمركز البلينا، و مليونى جنيه لمد وتدعيم شبكة مياه الشرب بقرى مركز سوهاج بطول 10 كم، و 4 ملايين جنيه لخدمة المناطق المحرومة من مياه الشرب بقرى ومدينة المنشأة، و 3 ملايين جنيه لخدمة المناطق المحرومة من مياه الشرب بطهطا، ومليون جنيه لخدمة المناطق المحرومة من مياه الشرب بأولاد حمزة ومركز العسيرات، ومليونى جنيه لخدمة المناطق المحرومة من مياه الشرب بساقلتة.​

 
Advertisements

أخبار تهمك

كلوب ينفعل في وجه صحفي بعد هزيمة ليفربول

منذ أقل من ساعتين

جريمة فنية .. ستين أشرك لاعباً مصاباً في الكلاسيكو

منذ حوالي 4 ساعات

ننشر أول صورة لهشام عشماوي بزي الإعدام

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

التفاصيل الكاملة للإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| شاهد.. رد فعل ياسمين عبد العزيز على هجوم شقيقها عليها وتهديده أحمد العوضي (صورة)

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يصدم نجم ريال مدريد على الرغم من تألقه في كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل اكتشاف إصابة سيدة بـ"كورونا" على خطوط الطيران القطرية (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

البدري يستقر على ضم مهاجم الأهلي أمام توجو

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أول رد من العوضي على تهديد شقيق ياسمين عبد العزيز له للابتعاد عن أخته

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضي منصور يوجه رسالة للترجي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مفاجأة مدوية في عقوبة إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من رونالدو على إصابة والدته الخطيرة

منذ ساعة و 10 دقيقة

من جديد.. مرتضى منصور يهاجم اتحاد الكرة بسبب الأهلي والزمالك

منذ 40 دقيقة

طبيب ألماني يزف بشرى سارة حول نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إعدام الإرهابي هشام عشماوي

منذ ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:51 ص

من جديد.. مرتضى منصور يهاجم اتحاد الكرة بسبب الأهلي والزمالك

عاجل.. أول رد من العوضي على تهديد شقيق ياسمين عبد العزيز له للابتعاد عن أخته

06:45 ص

عاجل| شاهد.. رد فعل ياسمين عبد العزيز على هجوم شقيقها عليها وتهديده أحمد العوضي (صورة)

06:50 ص

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

06:17 م

البدري يستقر على ضم مهاجم الأهلي أمام توجو

09:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status