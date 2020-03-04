مطادرات وأكشن في البرومو الدعائي الأول لـ"الاختيار" (فيديو)

كشف المنتج تامر مرسي، عن البرومو الدعائي الأول لمسلسل "الإختيار" للمخرج بيتر ميمي، وبطولة الفنان أمير كرارة، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.





وأظهر البرومو مشاهد تفجيرات ومطاردات لعمليات إرهابية، حيث يجسد كرارة السيرة الذاتية للبطل أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صواعق، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح عام 2017، وذلك أثناء تصديه لهجوم إرهابي في سيناء.