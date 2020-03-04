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من جديد.. مرتضى منصور يهاجم اتحاد الكرة بسبب الأهلي والزمالك

الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:51 ص
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مرتضى منصور
مرتضى منصور
الفجر الرياضي
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واصل رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، انتقاده إلى اتحاد الكرة، بعد توقيع لجنة الانضباط، عقوبات على لاعبي الأبيض والأهلي في بطولة السوبر المصري والتي اقيمت في الامارات وفاز بها الزمالك،بركلات الترجيح.

وخلال تصريحات تلفزيونية، عبر قناة الزمالك قال مرتضى: " لا مبرر للعقوبات ضد لاعبي الأهلي والزمالك وعنيفة، وأدت لزيادة حالة الاحتقان بدلا من علاجها،وأدت إلى كارثة".

وأكد : "لقد كتبت تظلم ضد العقوبات، وسلمته في موعده لاتحاد الكرة".

ومن جانبه قد أعلنت لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة، استلام التظلم الذي تقدم به مجلس إدارة النادي الأهلي والزمالك، ضد العقوبات التي وقعتها لجنة الانضباط والأخلاق بشأن أحداث المناوشات والاشتباكات التي شهدتها مباراة قمة السوبر المصري.

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