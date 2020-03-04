التفاصيل الكاملة لـ"خناقة" شقيق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي على الـ"فيسبوك"

عمت حالة كبيرة من الجدل في الوسط الفني؛ بسبب مهاجمة الفنان وائل عبد العزيز لشقيقته ياسمين، والفنان أحمد العوضي، وذلك بعد التقاطها صورًا معه في عيد ميلادها، وبدأ البعض يردد عما إذا كانت هناك علاقة حب تجمع بين ياسمين و"العوضي"، لكن كل منهما حسم ذلك الجدل بعد الهجوم الحاد الذي حدث عن طريق شقيقها، ليعلنا الاثنين عن حقيقة ارتباطهما.



وفي السطور التالية يرصد "الفجر الفني" عن تفاصيل الأزمة التي نشبت أمس بين الفنان وائل عبد العزيز والفنان أحمد العوضي.







بدأت الأزمة عندما كتب وائل منشورًا لشقيقته ياسمين عبد العزيزكنوع من معاتبته لها،ومحاولة منه لكي تبتعد عن الفنان أحمد العوضي، قال وائل في منشوره :"بصي يا ياسمين يا عبد العزيز يا أختي، أنا معاكي وفي ضهرك من وانتي صغيرة شيلت مشاكل كتيًر بسببك وانتي عارفه إن أنا اتاذيت فيها ازاي، ووقفت جمبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك في كل موقف صعب مر عليكي ونسيت حياتي ونفسي عشانك وبقى كل همي أنا ووالدتك إنك تكبري وتبقي نجمة في مجالك،سيبنالك اختياراتك كلها لنفسك ووفقنالك علي معظم قراراتك وكنت الوحيد اللي ساندتك ووقفت جنبك في طلاقك".



وتحدث وائل عن علاقتها مع الفنان أحمد العوضي وعن الصور التي جمعتها به، حيث قال:" لكن هنهرتل وتروحي تعرفي واحد أصغر منك ب ١٠ سنين لا من سنك وتتصوري صور مالهاش أي لازمة علي حساب سمعتك وسمعتنا لا ومحدش هيسمح،من امتي واحنا بنعمل أعياد ميلاد وتنزل علي السوشيال ميديا، من امتي الناس بتجيب في سيرتنا، احنا دلواقتي وعايزين نفهم العلاقه دي ايه و رايحه علي فين،".



ثم وجه الفنان وائل عبد العزيز كلامه للفنان أحمد العوضي، حيث خاطبه أنه كان من الطبيعي التوجه إلى منزلهم لخطبتها أو الزواج منها،لكي يمنع الناس من التحدث عنهم بسوء، وأن أفضل شئ أن يبتعد عنها، حيث قال :" أحب أقولك يا راجل لما تيجي تدخل بيت تدخله من بابه يا راجل وتقعد مع رجالة البيت دي الأصول وده الاحترام، وطبعًا لأنك عارف إنك مرفوض رافضًا باتًا فعمرك ما هتعمل ده ومعندكش غير طريق الشمال اللي انت سالكه من سنين مع بنات الناس، أنا من رأي كفاية عليك البطولة اللي أخدتها والعربية المرسيدس الهدية، وتركز في شغلك وتسيبنا في حالنا لأن طول عمرنا في حالنا ومحدش سامع عننا حاجة وملوش لازمة جو الصور والمعاكسات ده وأنا مبخفش من تهديد حد ".



ولم يقف أحمد العوضي صامتًا عند تلك الكلمات ثم قام بكتابة منشورًا عبر حسابه الشخصي على موقع" فيسبوك "، حيث تسائل عن مكان البيت الذي سيقوم بالتوجه إليه، وأن شقيقته ياسمين عبد العزيز هي من تقوم بالإنفاق عليه وعلى نجله،و أنه لم يرى أي رجل وقف بجانبها



وتابع "العوضي" قائلاً :"دي واحدة انت مبتعملش حاجة غير إنك تستنفزها هي ومامتها، باب إيه يا بني اللي هدخله من بابه وأكلم واحد بيتكلم على عرضه ولحمه قدام الناس، يا بني أنا من عين شمس منطقة شعبية، اتربيت على إن الأخت والأم والست الكلام عليهم من الكبائر".



وأنكر العوضي شرائها لسيارة له،حيث قال:" أنا أجري الحمد لله يعيشني كويس ويجبلي عربية حلوة وبيت كويس بمجهودي وشغلي مش على عرق واحدة ست، باب إيه يا حبيبي اللي ادخله وانت أصلاً عايش باسمها، أنا شقيت على حالي بعرقي، لكن انت فشلت في كل شئ، فشلت كممثل وفشلت كأب، وفشلت كأخ وفشلت كبني آدم" .





ثم زاد وائل عبد العزيز من حدة الموقف وعاد للرد على تلك الكلمات، وأنكر إنفاق شقيقته ياسمين عليه، وتحدث عن دخوله لمجال الفن بموهبته لا عن طريقها، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث قال له :" عمرها ما اديتني جنيه في جيبي وأحب أفكرك إني قاعد في بيت ايجار وراكب عربية تويتا كنت جايبها قسط من شقايا،وحتي لو حد من أهلي ساعدوني في وقت ضيقة انت مالك، والا معندكش كلام تقوله".



ورد وائل عبد العزيز على اتهام أحمد العوضي له بالفشل حيث قال:" لو بتعتبر ١٧ جايزه اخدتهم في أربع سنين فشل فياريت تعرف تبقي فاشل زيي لكنك مش هتعرف للأسف ،ومش انت الي تحدد فشلي ونجاحي في أي شيء لإنك طالع علي رقبة الناس، وكل الناس عارفة إني شقيت طريقي لوحدي من ١٥ سنة وعلي الرغم من ده فأنا عادي أبطل تمثيل من بكرة قدام مصالح أختي ".



واتهم وائل العوضي بالسعي وراء التريند وعدم الخوف على مشاعر الإنسانة التي يحبها،حيثقال :"أخيرًا بقى ردّك ده علّيا أثبتلي إنك ولا همك الإنسانة اللي انت ماشي تعاكسها في كل حتة وعلي صفحات السوشيال وسيبت المهم وابتديت في تشويهي ومفكرتش تاخد خطوة محترمة تجاهها إلا إنك جريت على الترند وهتشتغل شغل قذر لأن ده الي يهمك( ترند)، (دور بطولة)،(فلوس)،(عربيات) ".



وأضاف وائل أن شقيقته قامت بسؤاله عقب طلاقها عما إذا كان من الممكن أن تحب وتتجوز مرة أخرى، فأخبرها :" طبعًا حبيبتي ومن حقك وهبقي أول حد يفرحلك، بس مش انت، لأني أعرفك من سنين وعارف نواياك والأيام هتثبت صحة كلامي".



ثم وجه وائل عبد العزيز نصيحة للفنان أحمد العوضي حيث قال :" ونصيحة مني ليك لما تدخل علي ست متختارش وقت ضعفها وخروجها من طلاق ومشاكل لو فعلاً بتفهم كنت بقيت صديق ينصح ويحافظ ويخاف لحد ما تبقي قوية تاني، مش يتصور صور زي دي يا محترم ".