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وزير التنمية المحلية: هدفنا الاهتمام بالقرى وتوظيف الشباب

الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:44 ص
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بوابة الفجر
رقية جمال
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أعرب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن سعادته بالتواجد في محافظة سوهاج مع صندوق تحيا مصر وكبرى الجمعيات الخيرية، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية المتكاملة بمحافظة سوهاج.

وأضاف "شعراوي"، خلال حواره مع مراسل برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، اليوم الأربعاء، أن الاهتمام بالقرى ومراعاة وإرضاء المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب، سياسة عامة رسمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه مهام منصبه، منوهًا بأن صندوق "تحيا مصر" دخل في أكثر من 1112 قرية لتطويرها، وهناك 143 قرية بسوهاج يتم تطويرها هذا العام ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وتابع وزير التنمية المحلية، أن مؤسسة مصر الخير تقوم بعمليات تعليم وتدريب، وهذا أمر هاج جدًا لإيجاد فرص عمل للشباب بعيدًا عن الحكومة، وهناك اهتمام بالمناطق الصناعية في الصعيد، والتي وصلت لـ 27% من محافظة سوهاج، وساهمت في توفير أكثر من 74 فرصة عمل.
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الكلمات المفتاحية

شعراوي سوهاج المشروعات التنموية المتكاملة

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