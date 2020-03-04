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بولندا تسجل أول حالة إصابة لفيروس كورونا

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:38 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أكدت وزارة الصحة البولندية، اليوم الأربعاء، أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بولندا.

ووفقًا للسلطات، فإن المريض يخضع للحجر الصحي في مستشفى بمدينة زيلونا جورا البولندية الغربية في حالة مستقرة. جاء الشخص المصاب إلى بولندا من ألمانيا، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

خلال الشهر الماضي، أبلغت العديد من الدول الأوروبية عن أول حالات الإصابة بها.
في الوقت الحالي، هناك ما لا يقل عن 2000 شخص مصاب في إيطاليا، حيث أودى الفيروس بحياة 52 شخصًا.

بسبب تفشي الفيروس، تم إلغاء الأحداث الجماهيرية في إيطاليا - بما في ذلك كرنفال البندقية، أسبوع الموضة في ميلانو، ومهرجان الصحافة الدولي في بيروجيا.

أكدت ما يصل إلى 70 دولة إصابات في جميع أنحاء العالم، حيث سجلت كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران فاشيات كبيرة الشهر الماضي.

يستمر فيروس كورونا في الانتشار في جميع أنحاء العالم ، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 3200 شخص مع أكثر من 90 ألف حالة مؤكدة.

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