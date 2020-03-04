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كلوب ينفعل في وجه صحفي بعد هزيمة ليفربول

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:46 ص
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بوابة الفجر
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رد مدرب ليفربول يورغن كلوب، بعنف على سؤال بخصوص فيروس كورونا، عقب الخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وقال إن "رأيه في هذا الأمر غير مهم لأنه مجرد شخص يرتدي قبعة بيسبول ولديه حلاقة ذقن سيئة".

وتعرض كلوب لسؤال عقب خسارة ليفربول 0-2 أمام تشيلسي في الدور الخامس لكأس الاتحاد بخصوص مدى شعوره بالقلق من تفشي الفيروس وكذلك إمكانية التأثر بهذا الأمر.

وقال كلوب في مؤتمر صحافي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء "انظر، ما لا أحبه في الحياة أنه في كل قضية مهمة جداً، يكون رأي مدرب كرة القدم مهما. لا أفهم ذلك".

وقتل الفيروس أكثر من ثلاثة آلاف شخص حول العالم وأصابت العدوى حوالي 91 ألف شخص ما دفع أندية عديدة في أوروبا لمطالبة اللاعبين والمسؤولين بعدم مصافحة بعضهم بالأيدي في محاولة للحد من انتشاره.

وأضاف كلوب "ليس مهما ما يقوله الناس التي تحظى بالشهرة. يجب الحديث عن الأمور في سياقها الصحيح. لا يمكن لشخص ليس لديه معرفة مثلي يتحدث عن أي شيء".

وتابع "الناس المتخصصة يجب أن تبلغ الآخرين بما يجب فعله أو عدم فعله حتى تصبح الأمور على ما يرام وليس مدربي كرة القدم. أنا لا أفهم في السياسة وفيروس كورونا.. لماذا أنا؟ أرتدي قبعة بيسبول ولدي حلاقة ذقن سيئة".

ويستضيف ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي خسر ثلاث مرات في آخر أربع مباريات في كل المسابقات، منافسه بورنموث يوم السبت المقبل.

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