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"العصار" يبحث مع رئيس شركة "هايير"الصينية سبل التعاون المشترك

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:44 ص
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بوابة الفجر
كريم وزيري
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استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، رئيس شركة "هايير" الصينية السيد Feng Guomin والوفد المرافق له لبحث إمكانية إقامة محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والتصنيع المشترك للأجهزة المنزلية وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية باستمرار التعاون مع الشركات الصينية في تنفيذ المشروعات المشتركة. 


تم استعراض خلال اللقاء مجالات التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الصينية في عدد من المشروعات المشتركة منها: تصنيع ألواح الطاقة الشمسية بدءً من الرمال، المركبات الكهربائية، الأجهزة المنزلية، كما تم استعراض عدد من الموضوعات التي يمكن التعاون من خلالها مع شركة "هايير" الصينية.


وأكد العصار على وجود علاقات وطيدة تجمع بين البلدين، موضحًا أنه يسعى إلى الإستفادة من سبل التكنولوجيا التي وصلت إليها دولة الصين في مختلف المجالات، من خلال التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا بين الطرفين خاصة في مجال إنتاج الأجهزة المنزلية لتوفيرها في السوق المحلي وصولًا للتصدير للخارج. 


كما عرضت شركة "هايير " الصينية فيلما تسجيليا يوضح خبرة الشركة في مجال "تصنيع ألواح الطاقة الشمسية والأجهزة المنزلية"، حيث تعد الشركة الأولى في العالم في تسويق الأجهزة المنزلية ولها منافذ توزيع وخدمة فى العديد من الدول، وتتعاون في التصنيع مع العديد من الشركات العالمية.


من جانبه أكد رئيس شركة "هايير الصينية" على رغبته في التعاون مع شركات الإنتاج الحربي، موضحًا أنه يمكن التوسع مستقبلًا ليمتد التعاون إلى العديد من المجالات.


وأعرب عن رغبته في زيارة وفد الشركة الصينية لشركة بنها للصناعات الإلكترونية مصنع 144 الحربي و شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) للوقوف على الإمكانيات التكنولوجية والبشرية في مجال تصنيع ألواح الطاقة الشمسية والأجهزة المنزلية.


وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على أن يتم تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين عقب زيارة الشركة لمصنعي (360،144) الحربي، لتحديد سبل التعاون التي يمكن البدء بها بين الطرفين.
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بوابة الفجر الفجر العصار الصين الانتاج الحربي

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