د.حماد عبدالله يكتب: مهام وزارة القوى العاملة {العاطلة}









ثارت أقاويل وأحاديث تعارض بعض التصريحات التى صدرت عن الوزير "محمد سعفان"وزير القوى العاملة حينما إقترح ضمن أحاديثه لبرامج وصحف عدة بأن على الشباب أن ينحوا عن طلب وظائف فى الحكومة أو الهيئات ، وأن يعيد تأهيل نفسه إلى وظائف يحتاجها سوق العمل وذلك بالإلتحاق بمراكز تدريب متاحة من خلال عدة جهات منها مركز تحديث الصناعة أو معاهد التدريب التابعة لوزارته ، وهناك مؤسسات مدنية تابعة لجمعيات مستثمرى العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وبرج العرب وغيرهم لإعادة تأهيل الخريجين من مدارس فنية أو جامعات لكى تناسب تلك البرامج إحتياجات سوق العمل ، فى تلك المدن الصناعية ولعل بعض الإفكار التى يجب أن نتحدث عنها مع الإدارة المسئولة عن تشغيل الشباب ، ولعل وزارة القوى العاملة ووزارة الهجرة ليست هم فقط المعنيين بالتشغيل وبرامجه ، ولعل بالمناسبة مع النظام الذى تتبعه الدولة حالياً نحن فى إحتياج لتغيير إسم وزارة القوى العاملة حيث كانت تقوم بمهمة تشغيل الخريجين مهما كانت درجة الإحتياج إليهم أو مناسبة شهاداتهم ومؤهلاتهم للوظائف التى تحيلهم إليها تلك الوزارة قديماً وبالتالى أصبح إسم الوزارة اليوم ليست على ما يسمى أو توصف به فهى بالفعل لا تقوم بتشغيل الشباب وبالتالى الإقتراحات التى سنقدمها لا تعنى وزارة بعينها ولكنها تعنى الحكومة بكامل أعضائها ، من إستثمار وثقافة ، حتي وزارة الأوقاف (إن أمكن)

















ولكن بالقطع وزارة المالية ووزارة العدل معنيين بالدرجة الأولى أمام تلك الإقتراحات ونحن لسنا بصدد إختراع العجلة أيضاً فى ذلك حيث دول أوروبية كثيرة جداًَ أخذت بتلك الأنظمة بغية تشغيل أكبر عدد من خريجى جامعاتها ، وفى نفس الوقت تسهيل الحياة للمواطنين وفى نفس الوقت أيضاً تقليل نسبة العمالة والوظائف فى دواوين الحكومة المكدسة بالعاطلين عن العمل !!

الفكرة هى أن يؤهل خريجى كليات الحقوق والتجارة والأداب والخدمات الإجتماعية وهم الخريجين الأكثر عدداَ فى جملة خريجى الجامعات سنوياً ، يؤهلوا فى إدارة مشروعاتهم الخاصة فى مجالات الخدمات المدنية ، مثل إستخراج تر اخيص السيارات أو بطاقات التموين أو شهادات الميلاد والوفاة أو شهادات الوراثة أو كل ما يطلب من دواوين الحكومة وهيئاتها من وثائق على أن يقوم الخريجين بحلف اليمين الدستورية أمام قاضى أو أمام الجهة الرسمية ثم يعتمد الشاب أو مجموعة الشباب من الجهة المقدمة للخدمة ويقوموا بفتح مكاتب تسهيل الأداء المدنى للمواطنين وهى أجهزة خدمة مدنية بمقابل مادى يتفق عليه وتعتمد توقيعات هؤلاء الشباب فى جهات الإعتماد الحكومية مثل الشهر العقارى أو وزارة التضامن أو غيرها .

وللحديث بقية .........