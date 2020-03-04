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شرطة نيوزيلندا تصعد الدوريات بعد تهديد ضد مسجد كرايس تشيرش

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:23 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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كشفت شرطة نيوزيلندا، اليوم الأربعاء، أنها صعدت دورياتها في مسجدين قبل الذكرى الأولى لإطلاق النار الذي أودى بحياة 51 من المصلين، بعد ظهور صورة محزنة مرتبطة بأحد المساجد على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الشرطة، إنها زودت دورياتها حول مساجد النور ولينوود، وهما المكانان المستهدفان في الهجوم، وسوف تحافظان على وجود واضح في المجتمع، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وجاءت الدوريات بعد تهديد جديد ضد مسجد النور هذا الأسبوع، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.

وقالت وسائل إعلام، إن صورة رجل يقف خارج المسجد وهو يرتدي بالاكلافا مع تهديد ضد المصلين أبلغ عنها المجتمع هذا الاسبوع.

وأكدت الشرطة، أنه تم إخطارها بالصورة وقالت، إنها أُحيلت إلى الرقيب الرئيسي للنظر فيما إذا كان ينبغي تصنيفها على أنها مادة مرفوضة.

وقال قائد منطقة كانتربري جون برايس في بيان: "تدرك الشرطة أن عددًا من الأشخاص كانوا يشاركون صورة تعرض مسجد النور، الذي نُشر في الأصل على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "أن المزيد من مشاركة هذه الصورة تسبب ضغوطًا وقلقًا كبيرًا لأفراد مجتمعنا.
هذا النوع من الصور ليس له مكان في أوتياروا نيوزيلندا".

وأردف "برايس"، أن الشرطة فتشت ممتلكات في كرايس تشيرش وتحدثت إلى رجل يبلغ من العمر 19 عامًا فيما يتعلق بالتهديد المبلغ عنه ضد المسجد.

استخدم مسلح وحيد بندقية نصف آلية لقتل المصلين الذين تجمعوا لأداء صلاة الجمعة في مسجدين في مدينة كرايس تشيرش في 15 مارس من العام الماضي في أسوأ حادث إطلاق نار في وقت السلم في نيوزيلندا.

دفع الهجوم الحكومة إلى تشديد قوانين السلاح وأثار تساؤلات حول صورة البلاد كمجتمع سلمي يحترم القانون.

اتُهم الأسترالي برينتون تارانت، المشتبه في أنه من ذوي الأصول البيضاء، بالهجوم العام الماضي ويواجه المحاكمة في يونيو. وقد أقر بأنه غير مذنب في 92 تهمة.

تم التخطيط لإقامة أحداث للاحتفال بالذكرى السنوية في 15 مارس في مدينة كرايس تشيرش مع كبار قادة الحكومة وأعضاء المجتمع المتوقع حضورهم.
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