Advertisements
Advertisements
Advertisements

ناهد السباعي: "إخيه قوي على الرجالة لما تعمل حركات ستات"

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:26 ص
Advertisements
ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز
هبة أحمد
Advertisements
هاجمت الفنانة ناهد السباعي أصدقائها الفنانين وائل عبد العزيز وأحمد العوضي بعد حديثهم عن الأمور الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت ناهد السباعي صورة تحث على الستر وعلقت على الصورة قائلة :"أنا عمري م ابنزل صورة دينية عشان محدش يتريق عليا و يشوف بتمثل التدين و كده، وأنا أصلاً بنت عادية جدًا بدعي ربنا يكرهني في المعصية".

وتابعت ناهد قائلة:" بس بجد مش قادرة أمسك نفسي يا جماعة أرجوكم أرجوكم بالذات الرجالة بلاش تكلم علي اسرار بيوت الناس و عرضهم و حالهم وشرفهم و عيوبهم و مشاكلهم عشان ده ذنب أكبر من التنمر اللي ترند اليومين دول".

وأضافت ناهد قائلة :" الهم استر عوراتنا و آمن روعاتنا لنا و لكم جميعًا يارب، محدش يكتب اسم حد لو سمحتم ف الكومنتس عشان حرام برضه ده موضوع بتاعي أنا و أحب اقول لصحابي اللي عملوا فيا كده جتكم الارف بجد بجد انتوا الاتنين جتكم الارف كنت فكراكم اخويه و صاحبي ؟؟!!! لكن اخيه قوي على الرجالة لما تعمل حركات ستات".


وفي سياق آخر، تنتظر ناهد السباعي حاليًا عرض فيلمها الجديد "ماكو"،و الفيلم بطولة ناهد السباعي،سارة الشامي،محمد مهران، بسمة،خالد أنور،قصي الخولي،ومن إنتاج بيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف، وإخراج محمد هشام الرشيدي، تأليف أحمد حليم.

Advertisements

أخبار تهمك

تفاصيل اكتشاف إصابة سيدة بـ"كورونا" على خطوط الطيران القطرية (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

تشيلسي ضد ليفربول.. تحليل كلوب للهزيمة

منذ حوالي 7 ساعات

طبيب ألماني يزف بشرى سارة حول نجم الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

بورسعيد على صفيح ساخن.. إيقاف عشرات الحصص الاستيرادية.. ومسؤولون: "السيستم واقع" وبرلماني عن "الغضبان": يفتعل الأزمات

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| شاهد.. رد فعل ياسمين عبد العزيز على هجوم شقيقها عليها وتهديده أحمد العوضي (صورة)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول رد من العوضي على تهديد شقيق ياسمين عبد العزيز له للابتعاد عن أخته

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لرئيس الوزراء

منذ حوالي 9 ساعات

فرمان فايلر.. الأهلي يستقر على مهاجمه الأساسي

منذ حوالي 14 ساعة

التفاصيل الكاملة للإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي

منذ أقل من ساعتين

زيدان يصدم نجم ريال مدريد على الرغم من تألقه في كلاسيكو الأرض

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مفاجأة مدوية في عقوبة إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

قضية جديدة في انتظار محمد رمضان بسبب تصريحين قالهما بحق الطيار الموقوف في برنامج "الإبراشي"

منذ حوالي 8 ساعات

جريمة فنية .. ستين أشرك لاعباً مصاباً في الكلاسيكو

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل... شوبير يكشف تفاصيل إصابة رمضان الخطيرة وسبب غيابه الطويل(فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة .. برشلونة فشل في ضم نجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:45 ص

عاجل.. أول رد من العوضي على تهديد شقيق ياسمين عبد العزيز له للابتعاد عن أخته

عاجل| شاهد.. رد فعل ياسمين عبد العزيز على هجوم شقيقها عليها وتهديده أحمد العوضي (صورة)

06:50 ص

التفاصيل الكاملة للإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي

08:01 ص

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

06:17 م

جريمة فنية .. ستين أشرك لاعباً مصاباً في الكلاسيكو

07:25 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status