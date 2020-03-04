ناهد السباعي: "إخيه قوي على الرجالة لما تعمل حركات ستات"





هاجمت الفنانة ناهد السباعي أصدقائها الفنانين وائل عبد العزيز وأحمد العوضي بعد حديثهم عن الأمور الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".نشرت ناهد السباعي صورة تحث على الستر وعلقت على الصورة قائلة :"أنا عمري م ابنزل صورة دينية عشان محدش يتريق عليا و يشوف بتمثل التدين و كده، وأنا أصلاً بنت عادية جدًا بدعي ربنا يكرهني في المعصية".وتابعت ناهد قائلة:" بس بجد مش قادرة أمسك نفسي يا جماعة أرجوكم أرجوكم بالذات الرجالة بلاش تكلم علي اسرار بيوت الناس و عرضهم و حالهم وشرفهم و عيوبهم و مشاكلهم عشان ده ذنب أكبر من التنمر اللي ترند اليومين دول".وأضافت ناهد قائلة :" الهم استر عوراتنا و آمن روعاتنا لنا و لكم جميعًا يارب، محدش يكتب اسم حد لو سمحتم ف الكومنتس عشان حرام برضه ده موضوع بتاعي أنا و أحب اقول لصحابي اللي عملوا فيا كده جتكم الارف بجد بجد انتوا الاتنين جتكم الارف كنت فكراكم اخويه و صاحبي ؟؟!!! لكن اخيه قوي على الرجالة لما تعمل حركات ستات".وفي سياق آخر، تنتظر ناهد السباعي حاليًا عرض فيلمها الجديد "ماكو"،و الفيلم بطولة ناهد السباعي،سارة الشامي،محمد مهران، بسمة،خالد أنور،قصي الخولي،ومن إنتاج بيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف، وإخراج محمد هشام الرشيدي، تأليف أحمد حليم.