جامعة القاهرة تصدر دليلا استرشاديا للوقاية من فيروس كورونا

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتهاء الجامعة من اصدار دليل توعوي عن فيروس كورونا المستجد، وكيفية انتقاله وأعراض الإصابة به وطرق علاجه وأعراض الحالات المتقدمة منه.





وقال الخشت، إن الهدف من الدليل الاسترشادي توعية منظومة الجامعة بالكامل للطلاب والعاملين وهيئة التدريس، من فيروس كورونا المستجد خاصة بعدما أصبح الفيروس خطرًا يواجه العديد من دول العالم، مشيرًا إلى أن الدليل يقدم التوعية حول الفيروس وكيفية انتقاله وطرق الوقاية منه.





وأشار إلى أن الدليل الاسترشادي سيكون متاحا على مواقع كليات الجامعة ومعاهدها، بالإضافة إلى طبع إعداد منه لتوزيعها على الطلاب داخل الحرم الجامعي، ضمن خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا.