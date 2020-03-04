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منظمة الصحة العالمية تحذر من نقص المعدات الطبية لمكافحة كورونا

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:06 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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حذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الثلاثاء، من النقص العالمي للمعدات الطبية والتلاعب في الأسعار لمعدات الوقاية لمكافحة فيروس كورونا سريع الانتشار وطلبت من الشركات والحكومات زيادة الإنتاج بنسبة 40 ٪ مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب مرض الجهاز التنفسي.

وفي الوقت نفسه، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة يوم الثلاثاء في خطوة طارئة لمحاولة منع حدوث ركود عالمي، وأعلن البنك الدولي 12 مليار دولار لمساعدة البلدان على مكافحة فيروس كورونا، الذي تسبب في خسائر فادحة في السفر الجوي والسياحة وغيرها من الصناعات، مما يهدد آفاق النمو الاقتصادي العالمي، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

استمر انتشار الفيروس في كوريا الجنوبية واليابان وأوروبا وإيران والولايات المتحدة، وأبلغت عدة بلدان عن أول حالات الإصابة المؤكدة لديها، ليصل مجموع الحالات إلى حوالي 80 دولة مصابة بمرض يشبه الأنفلونزا يمكن أن يؤدي إلى التهاب رئوي.

على الرغم من محاولة مجلس الاحتياطي الفيدرالي وقف التداعيات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، أغلقت مؤشرات الأسهم في الولايات المتحدة انخفاضًا بنسبة 3٪ تقريبًا ، وارتفع الذهب في الملاذ الآمن بنسبة 3٪ وتساءل المحللون والمستثمرون عما إذا كان تخفيض سعر الفائدة سيكون كافيًا إذا استمر انتشار الفيروس.

يدرس المشرعون الأمريكيون إنفاق ما يصل إلى 9 مليارات دولار لاحتواء الانتشار المحلي للفيروس.

في إيران، يفتقر الأطباء والممرضات إلى الإمدادات وتوفي 77 شخصًا، وهو واحد من أعلى الأرقام خارج الصين. أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها ستغلق جميع المدارس لمدة أربعة أسابيع.

قفز عدد القتلى في إيطاليا، الدولة الأكثر تضررا في أوروبا، إلى 79 يوم الثلاثاء، ويفكر المسؤولون الإيطاليون في توسيع المنطقة تحت الحجر الصحي.

أبلغت فرنسا عن رابع وفاة بفيروس كورونا، في حين أبلغت إندونيسيا وأوكرانيا والأرجنتين وشيلي عن أول حالات الإصابة بفيروس كورونا.
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