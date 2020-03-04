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وائل جمعة: بادجي أفضل من مروان .. متولي وياسر إبراهيم الأفضل في الدفاع

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:13 ص
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بوابة الفجر
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اكد وائل جمعة لاعب الاهلي ومنتخب مصر السابق على صعوبة لقاء الإياب ضد فريق صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وقال جمعة، خلال تصريحات تليفزيونية: " اعتقد أن مواجهة الاهلي أمام صن داونز ستكون صعبة للغاية على الطرفين، الأهلي لديه رغبة لرد الاعتبار في بريتوريا بعد الهزيمة 5-0 فيما يأمل صن داونز من تعويض نتيجة الذهاب.


واضاف: أرشح الثنائي ياسر إبراهيم ومحمود متولي للمشاركة في الخط الدفاعي أمام صن داونز خاصة بعد تألق الثنائي في الفترة الماضية.


وتابع: أري أن بادجي مهاجم الأهلي يستحق فرصة للمشاركة على حساب مروان محسن بسبب تعرضه لضغوطات كبيرة في الفترة الماضية


وواصل: غياب رمضان صبحي كشف عن أزمة كبيرة داخل الأهلي وهي صعوبة عملية تأهيلة للمشاركة في المباريات أتمنى أن تشهد الفترة المقبلة تطورات في الملف الطبي، وأن يتم التعاقد مع طبيب تأهيل أجنبي، بالإضافة لتوفير أجهزة تساعد المصابين على العودة للملاعب.

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