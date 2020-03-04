أسعار الدولار اليوم الأربعاء 4-3-2020 خلال بداية التعاملات الصباحية

شهدت أسعار الدولار اليوم الأربعاء 4-3-2020 حالة من الاستقرار خلال بداية التعاملات الصباحية في البنوك العاملة في مصر، وذلك بعد ان شهدت حالة من الارتفاع خلال تعاملات اليومين الماضيين والتى كان أخرها في ختام تعاملات أمس وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه وجاءت على النحو التالي:





تضاربت التوقعات حول أسعار الدولار حيث توقع الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي سابقا، أن يكسر سعر الدولار حاجز الـ 15 جنيه هبوطا بنهاية ديسمبر 2020، حيث توقع تقرير صادر عن دويتشه بنك أن يستمر ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى مستوى 15.5 مع نهاية النصف الأول من عام 2020 و15 في نهاية العام.





ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن الجنيه المصرى مستمر فى تقديمه أداء قويًا هذا العام، مدعوما بصعوده أكثر من 2 % أمام الدولار الأمريكى، ليصبح أحد أفضل العملات العالمية أداء خلال العام الجارى 2020 ، مضيفا إنجازا آخر إلى إنجازات العام الماضي، بعد انضمامه لقائمة أفضل ثلاث عملات عالمية أداء في نهاية العام الماضي "2019".





سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية



