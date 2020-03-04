Advertisements
أسعار الدولار اليوم الأربعاء 4-3-2020 خلال بداية التعاملات الصباحية
الأربعاء 04/مارس/2020 - 08:40 ص
Advertisements
Advertisements
شهدت أسعار الدولار اليوم الأربعاء 4-3-2020 حالة من الاستقرار خلال بداية التعاملات الصباحية في البنوك العاملة في مصر، وذلك بعد ان شهدت حالة من الارتفاع خلال تعاملات اليومين الماضيين والتى كان أخرها في ختام تعاملات أمس وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه وجاءت على النحو التالي:
تضاربت التوقعات حول أسعار الدولار حيث توقع الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي سابقا، أن يكسر سعر الدولار حاجز الـ 15 جنيه هبوطا بنهاية ديسمبر 2020، حيث توقع تقرير صادر عن دويتشه بنك أن يستمر ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى مستوى 15.5 مع نهاية النصف الأول من عام 2020 و15 في نهاية العام.
ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن الجنيه المصرى مستمر فى تقديمه أداء قويًا هذا العام، مدعوما بصعوده أكثر من 2 % أمام الدولار الأمريكى، ليصبح أحد أفضل العملات العالمية أداء خلال العام الجارى 2020 ، مضيفا إنجازا آخر إلى إنجازات العام الماضي، بعد انضمامه لقائمة أفضل ثلاث عملات عالمية أداء في نهاية العام الماضي "2019".
سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.58جنيه للشراء
15.68جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.58جنيه للشراء
15.68جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى
15.59 جنيه للشراء
15.69 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.58 جنيه للشراء.
15.68 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك قناة السويس
15.57جنيه للشراء.
15.67جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.58جنيه للشراء.
15.68جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.58 جنيه للشراء.
15.68جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
15.57 جنيه للشراء.
15.67جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك عودة
15.59 جنيه للشراء.
15.69جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.58 جنيه للشراء.
15.68 جنيه للبيع.
Advertisements