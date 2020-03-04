Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 4-3-2020 خلال بداية التعاملات الصباحية

الأربعاء 04/مارس/2020 - 08:40 ص
Advertisements
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
Advertisements
شهدت أسعار الدولار اليوم الأربعاء 4-3-2020 حالة من الاستقرار خلال بداية التعاملات الصباحية في البنوك العاملة في مصر، وذلك بعد ان شهدت حالة من الارتفاع خلال تعاملات اليومين الماضيين والتى كان أخرها في ختام تعاملات أمس وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه وجاءت على النحو التالي:

تضاربت التوقعات حول أسعار الدولار حيث توقع الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي سابقا، أن يكسر سعر الدولار حاجز الـ 15 جنيه هبوطا بنهاية ديسمبر 2020، حيث توقع تقرير صادر عن دويتشه بنك أن يستمر ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى مستوى 15.5 مع نهاية النصف الأول من عام 2020 و15 في نهاية العام.

ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن الجنيه المصرى مستمر فى تقديمه أداء قويًا هذا العام، مدعوما بصعوده أكثر من 2 % أمام الدولار الأمريكى، ليصبح أحد أفضل العملات العالمية أداء خلال العام الجارى 2020 ، مضيفا إنجازا آخر إلى إنجازات العام الماضي، بعد انضمامه لقائمة أفضل ثلاث عملات عالمية أداء في نهاية العام الماضي "2019".

 سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 15.58جنيه للشراء
 15.68جنيه للبيع

 
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 15.58جنيه للشراء
15.68جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى
15.59 جنيه للشراء
15.69 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.58 جنيه للشراء.
 15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس
15.57جنيه للشراء.
15.67جنيه للبيع.

 
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 15.58جنيه للشراء.
15.68جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 15.58 جنيه للشراء.
 15.68جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
15.57 جنيه للشراء.
15.67جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة
15.59 جنيه للشراء.
 15.69جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.58 جنيه للشراء.
15.68 جنيه للبيع.

Advertisements

أخبار تهمك

طبيب ألماني يزف بشرى سارة حول نجم الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

التفاصيل الكاملة للإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة .. برشلونة فشل في ضم نجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية في عقوبة إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول رد من العوضي على تهديد شقيق ياسمين عبد العزيز له للابتعاد عن أخته

منذ حوالي 3 ساعات

تشيلسي ضد ليفربول.. تحليل كلوب للهزيمة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لرئيس الوزراء

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

زيدان يصدم نجم ريال مدريد على الرغم من تألقه في كلاسيكو الأرض

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل| شاهد.. رد فعل ياسمين عبد العزيز على هجوم شقيقها عليها وتهديده أحمد العوضي (صورة)

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل اكتشاف إصابة سيدة بـ"كورونا" على خطوط الطيران القطرية (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان فايلر.. الأهلي يستقر على مهاجمه الأساسي

منذ حوالي 14 ساعة

قضية جديدة في انتظار محمد رمضان بسبب تصريحين قالهما بحق الطيار الموقوف في برنامج "الإبراشي"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل... شوبير يكشف تفاصيل إصابة رمضان الخطيرة وسبب غيابه الطويل(فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

جريمة فنية .. ستين أشرك لاعباً مصاباً في الكلاسيكو

منذ ساعتين و 30 دقيقة

بورسعيد على صفيح ساخن.. إيقاف عشرات الحصص الاستيرادية.. ومسؤولون: "السيستم واقع" وبرلماني عن "الغضبان": يفتعل الأزمات

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:45 ص

عاجل.. أول رد من العوضي على تهديد شقيق ياسمين عبد العزيز له للابتعاد عن أخته

عاجل| شاهد.. رد فعل ياسمين عبد العزيز على هجوم شقيقها عليها وتهديده أحمد العوضي (صورة)

06:50 ص

التفاصيل الكاملة للإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي

08:01 ص

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

06:17 م

جريمة فنية .. ستين أشرك لاعباً مصاباً في الكلاسيكو

07:25 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status