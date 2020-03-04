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فيديا بالان تبدأ رسميا تصوير فيلمها الجديد SHERNI

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:12 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور أنستجرام، أعلنت النجمة فيديا بالان عن بدأها رسميا تصوير فيلمها الجديد شيرني.

وحسبما ذكر موقع "إنديا توداي، فإن فيديا سبق لها وأن أعلنت عبر صورة نشرتها على حسابها الرسمي على موقع أنستجرام، عن أن فيلمها الجديد سيكون بعنوان Sherni.

كما كشفت فيديا، أن الفيلم سيكون من إخراج المخرج "أميت ماسوركار"، وسيشارك في إنتاجه كل من "بوشان كومر"، و"فيكرام مالي"، و"كريشان كومر"، وسيتولى مهمة كتابة نص الفيلم، aastha tiku.

وفي الوقت الحالي تستعد النجمة فيديا بالان للظهور في شخصية عالمة الرياضيات الهندية الشهيرة Shakuntala Devi في فيلمها الجديد المرتقب والذي سيطرح بعنوان Shakuntala Devi: The Human Computer.
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