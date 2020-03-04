كيري واشنطن تظهر بـ Look جديد على غلاف PORTER magazine



ونقلت صحيفة ديلي ميل اللقطات من جلسة تصوير كاري للمجلة بعددها المخصص لشهر مارس الجاري، وظهرت بها بعد حلاقتها لشعرها استعدادا لدور تجسده في فيلمها القادم.



وذكرت الصحيفة أن كاري حاليا تركز في عملها بمسلسلها الجديد مع النجمة ريس ويذرسبون، والذي يطرح بعنوان Little Fires Everywhere.



وظهرت كاري في بعض من هذه اللقطات بإطلالات من تصميمات ماركة أزياء Lanvin.



فاجأت النجمة كيري واشنطن متابعيها على صفحتها الرسمية على موقع انستجرام، بنشرها لصورة جديدة للقطات جديدة لها ضمن جلسة تصوير أجرتها للعدد الجديد من مجلة PORTER magazine، ظهرت بها حليقة الشعر.