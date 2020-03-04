تايلور سويفت تحصد جائزة GRAY للمرة الثانية في مسيرتها



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن تايلور اقتنصت الجائزة كأنجح مغنية على مستوى المبيعات في العالم، متخطية عدد كبير من المطربين المميزن.



وجاء بعد تايلور في المركز الثاني، النجم إيد شيران، وفي المركز الثالث، جاء مغني الراب بوست مالون، وفي المركز الرابع بيلي إيليش.



وكانت قد حصدت تايلور سويفت الجائزة نفسها للمرة الأولى في عام 2014.



حصدت المغنية الشابة تايلور سويفت جائزة global recording artist of the year، المعروفة باسم GRAY، للمرة الثانية على مدار مسيرتها الفنية.