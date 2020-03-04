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فيلم هاريسون فورد الجديد يخيب آمال "ديزني"

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:10 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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ظهر النجم الكبير هاريسون فورد في فيلم جديد من انتاج شركة ديزني، هو فيلم Call Of The Wild، الذي يقدم قصة جديدة عن الصداقة التي تجمع بين الرجل وكلبه الأليف.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن فيلم هاريسون فورد الجديد، قد يمثل خيبة أمل كبيرة لشركة ديزني بعد اقترابه من تحقيق خسائر في شباك التذاكر تصل لـ 50 مليون دولار.

وذلك بعد اسبوعين فقط من طرح الفيلم رسميا في صالات العرض السينمائية، والذي كانت تطمح شركة ديزني لوصوله لإيرادات تقترب من المليار.

ورغم ذلك، لم يقترب الفيلم في إيراداته بعد اسبوعين، حتى لـ 100 مليون دولار، إذ توقفت إيراداته على مستوى العالم عند حد الـ 79 مليون دولار.
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