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بعد أسابيع من إعلانها التوجه للأفلام الإباحية.. القبض على ابنة ستيفن سبيلبرج

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:09 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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ألقت شرطة مدينة ناشفيل بولاية تنسي الأمريكي القبض على ابنة المخرج الكبير ستيفن سبيلبرج، بتهمة التعدي بالضرب على خطيبها.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن ميكيلا سبيلبرج، ابنة المخرج ستيفن سبيلبرج بالتبني، قد قامت بكسر ذراع خطيبها بعد اشتباكهما في جدال مشترك، ادى لإلقاء القبض عليها.

وذلك بعد أيام قليلة من إعلان المخرج الكبير ستيفن سبيلبرج عن ان ابنته بالبتبني، ماكيلي سبيلبرج قعد اعلنت عن نفسها كممثلة محترفة في الافلام الاباحية.

وحسبما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، فان سبيلبرج عبر عن دعمه لابنته البالغة من العمر 23، تحضر نفسها للعمل كراقصة تعري وتنتظر الحصول على تصريح بذلك من بلدتها الام، مدينة ناشفيل الامريكية، وفقا لتقرير اخر لصحيفة "زا ميرور".

ووفقا لتقرير جديد نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإنه بجانب ما أبداه سبيلبرج من استعداد لدعم ابنته، فإنه يشعر أيضا بالخزي والإحراج من قرارها، بناء على ما أفاد به مصادر مقربة منه.

وعرف المخرج الكبير ستيفن سبيلبرج كاحد ابرز المهرجين في تاريخ السينما بهوليوود، ومن ابرز اعماله سلسلة افلام "حديقة الديناصورات"، وسلسلة افلام "انديانا جونز".
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