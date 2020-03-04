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محمد محمود عبد العزيز: ألف خسارة على الرجولة لما أخ يتكلم عن أخته كده

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:09 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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قام الفنان محمد محمود عبد العزيز، بمهاجمة الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعدما وجه رسائل نارسة لشقيقته خلال الساعات الماضية عبر حسابه على"فيسبوك".

نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز مقطع فيديو جديد له،عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

تحدث فيه عما فعله وائل تجاه شقيقته ياسمين، وعن اتخاذه للسوشيال ميديا كوسيلة لنصحها، حيث أبدى محمد استيائه مما بدر منهم، وأنه لا يحاول استيعاب ما حدث، وأنه لا يعاتب شخصًا بعينه، ولكن لا يجوز أن يقوم الأخوات بفضيحة بعضهم.

وتابع محمد قائلاً :"ما يحدث ليس له علاقة بالتربية أو الرجولة فهذا خارج نطاق المنطق،فيجب أن نقوم بحل المشاكل مع بعضنا لبعض".


ثم قام بتوجيه رسالة لوائل عبد العزيز قائلاً "هل فكرت في كتابة ذلك الكلام على شقيقتك قبل كتابته، فياسين عبد العزيز جدعة و1000 راجل".

ثم تابع محمد قائلاً :" حسبي الله ونعم الوكيل، فمن الممكن الخلاف والعتاب لكن لا يصل لأمر للفضيحة".



وعلق محمد محمود عبد العزيز على الفيديو قائلًا : "ألف خسارة على الرجولة لما لأخ يتكلم عن أخته كده.. ياسمين بـ١٠٠٠ راجل (أسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا)".



وفي سياق آخر، يشار أن آخر أعمال الفنان محمد محمود عبد العزيز الدرامية مشاركته في مسلسل "قيد عائلي"، والمسلسل من تأليف محمد رجاء، ميشيل نبيل، ومن إخراج تامر حمزة، إنتاج شركة فنون مصر،بطولة بوسي، صلاح عبد الله، ميرفت أمين، مهند حسني، عزت العلايلي، منه فضالي، سيمون، ميريهان حسين، نضال الشافعي، محمد نجاتي، أميرة هاني، دينا فؤاد، صبري فواز، كارولين عزمي،
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