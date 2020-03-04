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تسجيل 38 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا بالصين

الأربعاء 04/مارس/2020 - 08:35 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الصين إلى 80 ألفا و270 حالة، وشفاء 49856 منذ تفشي المرض في البلاد.

                            

وسجلت لجنة الصحة الوطنية بالصين، خلال الـ 24 ساعة الماضية 38 وفاة جديدة حيث ارتفع عدد الوفيات إلى 2981، كما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 80 ألف و270 حالة، وشفاء 49856 حالة بعد العلاج".

 

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الثلاثاء الماضي، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا خارج الأراضي الصينية إلى أكثر من 10 آلاف.

 

وقالت منظمة الصحة العالمية، في بيان لها، إنه تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الأخيرة 1792 إصابة جديدة بفيروس كورونا خارج الأراضي الصينية، وبهذا يصل عدد المصابين 10566 في 72 دولة، وعدد الوفيات ارتفع إلى 166 (37 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

 

ووصل عدد المصابين في الصين بفيروس كورونا إلى 80304، والوفيات إلى 2946، وعدد المصابين بالفيروس في جميع أنحاء العالم وصل إلى 90870.

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