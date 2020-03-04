Advertisements
Advertisements
Advertisements

"إيما كورين" تظهر بلقطات جديدة بإطلالة الأميرة ديانا في موقع تصوير THE CROWN

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:08 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements

ظهرت النجمة الشابة "إيما كورين" بلقطات جديدة خلال تصوير مشاهدها بالموسم الرابع من مسلسل THE CROWN الذي يروي قصة حياة الملكة اليزابيث الثانية.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، لقطات هي الأحدث لإيما، تظهر بها من جديد في تنكرها بشخصيتها بالمسلسل، الذي تجسد به شخصية الأميرة دايانا.

وكان قد بدء تصوير الموسم الرابع من مسلسل THE CROWN مطلع العام الجاري، بمشاركة نجمات، هيلينا بونهام، والنجمة أوليفيا كولمان في دور الملكة إليزابيث.

وكانت تجسد شخصية الملكة في مقتبل العمر، النجمة الشابة كلير فوي، على مدار المواسم الثلاث الماضية.
كما سبق وأعلن المسئولين عن انتاج المسلسل انه سيمتد لموسم خامس بعد بث الموسم الرابع رسميا في وقت لاحق من عام 2020 الجاري.
Advertisements

أخبار تهمك

قضية جديدة في انتظار محمد رمضان بسبب تصريحين قالهما بحق الطيار الموقوف في برنامج "الإبراشي"

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة مدوية في عقوبة إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول رد من العوضي على تهديد شقيق ياسمين عبد العزيز له للابتعاد عن أخته

منذ حوالي 3 ساعات

تشيلسي ضد ليفربول.. تحليل كلوب للهزيمة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لرئيس الوزراء

منذ حوالي 9 ساعات

التفاصيل الكاملة للإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي

منذ أقل من ساعتين

عاجل| شاهد.. رد فعل ياسمين عبد العزيز على هجوم شقيقها عليها وتهديده أحمد العوضي (صورة)

منذ حوالي 3 ساعات

جريمة فنية .. ستين أشرك لاعباً مصاباً في الكلاسيكو

منذ ساعتين و 30 دقيقة

طبيب ألماني يزف بشرى سارة حول نجم الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

زيدان يصدم نجم ريال مدريد على الرغم من تألقه في كلاسيكو الأرض

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بورسعيد على صفيح ساخن.. إيقاف عشرات الحصص الاستيرادية.. ومسؤولون: "السيستم واقع" وبرلماني عن "الغضبان": يفتعل الأزمات

منذ حوالي 14 ساعة

فرمان فايلر.. الأهلي يستقر على مهاجمه الأساسي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل... شوبير يكشف تفاصيل إصابة رمضان الخطيرة وسبب غيابه الطويل(فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل اكتشاف إصابة سيدة بـ"كورونا" على خطوط الطيران القطرية (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة .. برشلونة فشل في ضم نجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:45 ص

عاجل.. أول رد من العوضي على تهديد شقيق ياسمين عبد العزيز له للابتعاد عن أخته

عاجل| شاهد.. رد فعل ياسمين عبد العزيز على هجوم شقيقها عليها وتهديده أحمد العوضي (صورة)

06:50 ص

التفاصيل الكاملة للإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي

08:01 ص

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

06:17 م

جريمة فنية .. ستين أشرك لاعباً مصاباً في الكلاسيكو

07:25 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status