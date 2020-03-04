الطائرات الخاصة.. وسيلة تنقل نجوم هوليوود تجنبا لكورونا



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد وجدت شركات إنتاج السينما بهوليوود أنه لا مفر من تجنب ذلك لإقناع النجوم العاملين بأفلام هذه الشركات للتنقل للسفر خارج الولايات المتحدة بشكل آمن في ظل تفشي كورونا.



ومن ضمن هؤلاء النجوم، النجمة جال جادوت، التي خصصت لها شركة نتفليكس، طائرة خاصة، للتنقل بها في ظل عملية تصوير فيلمها الجديد.



جدير بالذكر أن جال، تستعد قريبا لطرح فيلمها الجديد WW، في جزئه الثاني، الذي تعود به لتجسيد شخصية "ديانا برنس.



في ساعات العمل الرسمية، جرت العادة أن يستخدم نجوم ونجمات هوليوود مقاعد الطبقة المميزة في رحلات الطيران عند تنقلهم لتصوير أعمال سينمائية أو مسلسلات.