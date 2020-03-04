على خطى والدها.. ابنة كيم كارداشيان تخوض أولى تجاربها بموسيقى الراب



ونشرت صحيفة ديلي ميل، لقطات من اقتحام نورث ويست، ابنة كيم كارداشيان وكاني ويست لمسرح حفلة الاخير التي كان تحمل عنوان Yeezy.



ونظم كاني حفل بهذا الاسم، كنوع من الترويج لعرضه الخاص بالموضة ضمن فعاليات أسبوع الموضة الجارية حاليا بالعاصمة الفرنسية.



ونجحت نورث في أداء كلمات بعض أغاني ألبوم كاني ويست الجديد الذي يحمل العنوان نفسه.



فاجأ مغني الراب الشهير كاني ويست جمهور حفله بباريس، بظهور ابنته الصغيرة نورث ويست على المسرح لمشاركته الغناء.