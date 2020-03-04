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مرتضي منصور يوجه رسالة للترجي

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:02 ص
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بوابة الفجر
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نفى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة عبر بعض المواقع الصحفية حول وجود حالة من التحفز للجماهير التونسية ضد بعثة فريق الكرة بالنادي في تونس.


وأضاف مرتضى خلال مداخلة هاتفيبة لبرنامج زملكاوي الذي قدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" العلاقات المصرية والتونسية على أعلى مستوى ولا نسمح لأحد بإفسادها من الدول المعادية لنا".


وواصل:" أشكر رئيس الترجي التونسي على تلبيته جميع رغبات بعثة الزمالك في تونس واطمئنانه على البعثة بشكل مستمر ودعوتهم على العشاء".


وأنهى رئيس الزمالك مداخلته:" لا يوجد أي حالات احتقان بين جماهير الزمالك والترجي، واستقبال بعثة الفريق في تونس كان رائعاً ويسوده الود والاحترام".

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