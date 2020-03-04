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روسيا تتهم تركيا بالتواطؤ مع الإرهابيين في إدلب

الأربعاء 04/مارس/2020 - 08:47 ص
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مقاتلات حربية تركية
مقاتلات حربية تركية
وكالات
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هاجمت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، السلطات التركية، بسبب دعمها للتنظيمات الإرهابية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

                                             

وقالت الدفاع الروسية، إن الهجمات على قاعدتها الجوية في حميميم باتت يومية، مشيرة إلى أن "التحصينات الإرهابية" اندمجت مع نقاط المراقبة التركية في إدلب.

 

ولفت الدفاع الروسية، إلى أن تركيا فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب بسوريا، متهمة إياها بانتهاك القانون الدولي بزيادة عدد قواتها هناك، وفق ما نقلت "رويترز" عن وكالات أنباء روسية.

 

ومنذ بداية فبراير، تصاعد التوتر بين دمشق وأنقرة، إثر مواجهات قتل فيها عدد من الجنود الأتراك.

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الكلمات المفتاحية

مقاتلات حربية تركية روسيا تركيا ادلب

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