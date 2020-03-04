إصابة 15 إيطاليًا بفيروس كورونا في الهند

أعلنت وزارة الصحة في الهند، اليوم الأربعاء، أنه تم تشخيص إصابة خمسة عشر مواطنا إيطاليا بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة الهندية، إنه تمت معاينة 21 سائحا إيطاليا في العاصمة الهندية، تبين إصابة 15 منهم بفيروس كورونا، ووفقا لشبكات التلفزيون "NDTV" و"CNN-News18".

وبحسب وزارة الصحة الهندية، أصيب مواطن إيطالي بفيروس "كوفيد-19" في ولاية راجستان الصحراوية الغربية.

وكانت إيطاليا، قد أعلنت أنه تم تشخيص إصابة 100 شخص بالفيروس من أصل 120 دخلوا أحد المشافي بسبب التهاب الرئة. وتعاني المشافي من نقص في العاملين الطبيين لإصابتهم بالفيروس أيضا، بحسب ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست".

وكشفت وزارة الصحة الإيطالية، يوم أمس الثلاثاء، عن إصابة 2263 شخصا في إيطاليا ، 229 منهم يتواجدون في العناية المركزة، بينما توفي 79.