Advertisements
Advertisements
Advertisements

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4 - 3 - 2020.. مشاهدة مباراة شيفيلد وينزداي ضد مانشستر سيتي

الأربعاء 04/مارس/2020 - 07:56 ص
Advertisements
كرة القدم
كرة القدم
حسن شحاتة
Advertisements

جدول مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأربعاء 4 - 3 - 2020، أبرزها مباراة شيفيلد وينزداي ضد مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

 

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي "ذهاب دور الـ16"

ليستر سيتي ضد بيرمنجهام، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 7.

 

شيفيلد وينزداي ضد مانشستر سيتي، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

 

توتنهام ضد نوريتش سيتي، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس فرنسا "ربع النهائي"

ليون ضد باريس سان جيرمان، تقام المباراة في تمام 10:10 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:10 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 6.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس العرب "تحت 20 عاما"

تونس ضد السنغال، تقام المباراة في تمام 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل... شوبير يكشف تفاصيل إصابة رمضان الخطيرة وسبب غيابه الطويل(فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لرئيس الوزراء

منذ حوالي 8 ساعات

طبيب ألماني يزف بشرى سارة حول نجم الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

التفاصيل الكاملة للإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي

منذ نصف ساعة

عاجل| شاهد.. رد فعل ياسمين عبد العزيز على هجوم شقيقها عليها وتهديده أحمد العوضي (صورة)

منذ أقل من ساعتين

زيدان يصدم نجم ريال مدريد على الرغم من تألقه في كلاسيكو الأرض

منذ ساعة

بورسعيد على صفيح ساخن.. إيقاف عشرات الحصص الاستيرادية.. ومسؤولون: "السيستم واقع" وبرلماني عن "الغضبان": يفتعل الأزمات

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل اكتشاف إصابة سيدة بـ"كورونا" على خطوط الطيران القطرية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة .. برشلونة فشل في ضم نجم ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

قضية جديدة في انتظار محمد رمضان بسبب تصريحين قالهما بحق الطيار الموقوف في برنامج "الإبراشي"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول رد من العوضي على تهديد شقيق ياسمين عبد العزيز له للابتعاد عن أخته

منذ أقل من ساعتين

فرمان فايلر.. الأهلي يستقر على مهاجمه الأساسي

منذ حوالي 13 ساعة

تشيلسي ضد ليفربول.. تحليل كلوب للهزيمة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية في عقوبة إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم

منذ حوالي 10 ساعة

جريمة فنية .. ستين أشرك لاعباً مصاباً في الكلاسيكو

منذ ساعة و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء.. ليفربول ضد جينك في دوري أبطال أوروبا

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11 / 12 / 2019.. مباراة وادي دجلة ضد الأهلي بث مباشر

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم السبت 18 / 1 / 2020 بث مباشر

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21 / 1 / 2020.. مشاهدة مباراة تشيلسي ضد أرسنال بث مباشر

جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 9 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة الإنتر ضد ميلان بث مباشر

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 15 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة برشلونة ضد خيتافي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:45 ص

عاجل.. أول رد من العوضي على تهديد شقيق ياسمين عبد العزيز له للابتعاد عن أخته

التفاصيل الكاملة للإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي

08:01 ص

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

06:17 م

تفاصيل اكتشاف إصابة سيدة بـ"كورونا" على خطوط الطيران القطرية (فيديو)

04:25 ص

عاجل| شاهد.. رد فعل ياسمين عبد العزيز على هجوم شقيقها عليها وتهديده أحمد العوضي (صورة)

06:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status