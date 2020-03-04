جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4 - 3 - 2020.. مشاهدة مباراة شيفيلد وينزداي ضد مانشستر سيتي

جدول مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأربعاء 4 - 3 - 2020، أبرزها مباراة شيفيلد وينزداي ضد مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي "ذهاب دور الـ16"

ليستر سيتي ضد بيرمنجهام، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 7.

شيفيلد وينزداي ضد مانشستر سيتي، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

توتنهام ضد نوريتش سيتي، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس فرنسا "ربع النهائي"

ليون ضد باريس سان جيرمان، تقام المباراة في تمام 10:10 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:10 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 6.

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس العرب "تحت 20 عاما"

تونس ضد السنغال، تقام المباراة في تمام 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2.