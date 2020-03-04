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نجم نابولي يوجه صمة قوية إلى ريال مدريد

الأربعاء 04/مارس/2020 - 07:41 ص
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نابولي
نابولي
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية إيطالية بأنّ نابولي الإيطالي وافق على طلب نجمه الإسباني فابيان رويز نجم وسط الفريق بشأن تجديد عقده وذلك في ظل سعي أكثر من نادٍ لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية أن فابيان رويز البالغ من العمر 23 عامًا على رادار كلا من ريال مدريد وبرشلونة قطبي الكرة الإسباني بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن فابيان رويز كان يرفض مؤخرًا التوقيع على عقد جديد به شرط جزائي تبلغ قيمته 180 مليون يورو من أجل التخلي عن خدماته، حيث يعلم النجم البالغ من العمر 23 عامًا أنه لا يوجد نادٍ سيكون قادرًا على دفع هذا المبلغ من أجل ضمه.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أنّ مسئولي نابولي قد اتفقوا مع فابيان رويز ووكلائه على تقليل قيمة الشرط الجزائي من أجل السماح له بالرحيل في ظل رغبته في العودة لإسبانيا مجددًا.

وكشفت الصحيفة الإيطالية إن فابيان رويز سيوقع على عقد جديد مُدرج به شرط جزائي يتراوح ما بين 70 و90 مليون يورو.

وكشفت الصحيفة الإيطالية أنّ رويز يُعتبر من الأعمدة الأساسية في نابولي، حيث شارك مع نابولي في 32 مُباراة بمُختلف المُسابقات هذا الموسم وسجّل ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

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